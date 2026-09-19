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Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor

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Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor Haber Videosunu İzle
Doktorlar’ın Ela’sı, 18 yıl sonra intikamını alıyor
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Doktorlar dizisinin unutulmaz ikilisi Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Yasemin Ergene ile Kutsi, “Tuzlu Kahve” dizisinde bir araya gelirken, yapımcı Polat Yağcı’nın buluşma anına ilişkin “18 yıl sonra alınan intikam” paylaşımı geçmişteki o unutulmaz ayrılığı yeniden gündeme getirdi

  • Yasemin Ergene ile Kutsi, 18 yıl sonra 'Tuzlu Kahve' dizisinde yeniden bir araya geldi.
  • 'Tuzlu Kahve', Star TV'de salı akşamları yayınlanıyor.
  • Yapımcı Polat Yağcı, ikilinin setteki ilk buluşmasını '18 yıl sonra alınan intikam' notuyla paylaştı.

Bir döneme damga vuran “Doktorlar” dizisinin unutulmaz ikilisi Ela ve Levent, 18 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. Yasemin Ergene ile Kutsi, Star TV’nin salı akşamları ekrana gelen “Tuzlu Kahve” dizisinde bir araya gelirken, yapımcı Polat Yağcı’nın paylaşımındaki “18 yıl sonra alınan intikam” notu dikkat çekti.

18 YIL SONRA AYNI PROJEDE BULUŞTULAR 

“Doktorlar” dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Ergene ile Doktor Levent’i canlandıran Kutsi, yıllar sonra “Tuzlu Kahve” dizisi için yeniden bir araya geldi. Ergene’nin uzun bir aranın ardından ekranlara döndüğü dizinin kadrosuna Kutsi de dahil oldu.

İkilinin set üzerindeki ilk buluşması ise sosyal medyada gündem oldu. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, o anları “18 yıl sonra alınan intikam” mesajıyla paylaştı.

LEVENT, ELA'YI DÜĞÜN GÜNÜ TERK ETMİŞTİ

Bu “intikam” göndermesinin arkasında ise “Doktorlar”ın hafızalara kazınan ayrılık sahnesi bulunuyor.

Dizide Kutsi’nin canlandırdığı Levent, Ela ile evlenmekten vazgeçmiş ve nikah günü genç doktoru terk etmişti. Levent’in düğün günü aldığı bu karar, dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

Yıllar geçmesine rağmen o sahne unutulmadı. Hatta Kutsi, 2026 yılında verdiği bir konserde bir hayranının “Ela’yı neden bıraktın?” sorusuyla karşılaştı. Kutsi ise sorunun muhatabının kendisi değil, karakteri Levent olduğunu söyleyerek, o sahne nedeniyle yıllardır tepki gördüğünü ifade etti.

BU KEZ HESAPLAŞMA “TUZLU KAHVE"DE

Şimdi ise yıllar önce nikah masasında yarım kalan hikâyenin oyuncuları, 18 yıl sonra başka bir dizide karşı karşıya geliyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan bir sahnede Ergene, Kutsi'ye tokat atarken, Polat Yağcı’nın “18 yıl sonra alınan intikam” paylaşımı da “Doktorlar”daki o unutulmaz ayrılığa gönderme olarak yorumlandı. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

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