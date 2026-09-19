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Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

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Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
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İngiltere Championship 8. haftasında oynanan dev derbide Millwall ile West Ham, 2-2 berabere kaldı. West Ham forması giyen Mahamadou Kante, mücadelenin 90. dakikasında karşı karşıya kalan rakibini ceza sahasına gireceği sırada formasından çekerek yere indirdi. Kalelerindeki mutlak gol pozisyonu önleyen Kante, kırmızı kart yese de bu faulü nedeniyle taraftarlarından alkış aldı.

  • Millwall, The Den Stadyumu'nda oynanan Dockers Derby'de West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.
  • Millwall, Caleb Taylor'ın 16. ve Camiel Neghli'nin 45+3. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
  • West Ham United, Mohamadou Kante'nin 74. ve Konstantinos Mavropanos'un 80. dakikadaki golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

İngiltere Championship’te heyecan, futbol dünyasının en ateşli rekabetlerinden biri olan "Dockers Derby" ile zirveye taşındı. The Den Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadelede Millwall, ilk yarıda yakaladığı iki farklı üstünlüğü koruyamadı ve evinde West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

MILLWALL İLK YARIDA FIRTINA GİBİ

Mücadeleye taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi Millwall, 16. dakikada Caleb Taylor’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Temposunu düşürmeyen Millwall, ilk yarının son anlarında Camiel Neghli’nin 45+3'ncü dakikada attığı golle farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0’lık rahat bir skorla girdi.

6 DAKİKADA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda top kontrolünü eline alan West Ham United, aradığı golleri mücadelenin son bölümünde buldu. 74. dakikada Mohamadou Kante, attığı golle farkı bire indirerek konuk ekibin geri dönüş fitilini ateşledi. Sadece 6 dakika sonra sahneye çıkan Konstantinos Mavropanos, skora dengeyi getirdi.

90. DAKİKADA AKILLICA BİR KIRMIZI KART

Mücadelenin 90. dakikasında gelişen tehlikeli Millwall atağında ev sahibi ekip, maçı kazandıracak net bir gol fırsatı yakaladı. Millwalllı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı ve ceza sahasına girmek üzere olduğunu gören Mahamadou Kante, hiç tereddüt etmedi. Rakibini arkadan formasından çekerek yere indiren genç futbolcu, mutlak bir golü önledi. Hakem, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Kante'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Takımını 10 kişi bırakmasına rağmen galibiyet golünü engelleyerek puanı kurtaran Kante, sahadan ayrılırken West Ham tribünleri tarafından adeta kahraman gibi alkışlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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