Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayreti sayesinde hamdolsun boşa düştü" diyen Erdoğan, "Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir şeye bu zamana kadar müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kıymetli şehit yakınlarımız, muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler Günü'nde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında ebet müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabbim bizleri Hâtemü'l-Enbiyâ Efendimizin Livâü'l-hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin.

"KENDİLERİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.

Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin, 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kuralar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum.

Öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamdetsek azdır. Şahsen böyle vefakâr, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamdediyorum.

"BİZİM ŞANLI TARİHİMİZ..."

Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Mohaç'tan Kudüs'e, Kut'ül-Amare'den Preveze'ye gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının, fedakârlıklarının, asaletlerinin silinmez izleri vardır.

Hani merhum Osman Yüksel Serdengeçti diyor ya;

"Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde,

Amcam şehit olmuş Rum elinde,

Babamın ruhu Çanakkale'de,

Beşikte bırakmış beni pederim,

Elimde süngüm, cenge giderim.

Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer...

Böyle buyurmuş ulu peygamber,

Demiş ki:

Yurt için can veren erler,

Mahşerde benimle beraber.

Tanrı'nın buyruğu, buna ne derim?

Elimde süngüm, cenge giderim."

Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafaasında, İ’lâ-yi Kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam bin yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için; mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koçyiğitleri, nice civanmertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik.

Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman Anneler, Babalar Günü'nde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.

"SİZLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ATTIK"

Devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakârlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkânlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık.

2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hâle gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza bir istihdam hakkı sağladık.

2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenleme ile muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından yüzde 50 indirimli doğal gaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik.

"BİZDEN TALEPLERİNİ KARŞILAMIŞ OLDUK"

Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz Meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk.

Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53 bin 179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum; inanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım, şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET PROJESİ"

Kıymetli kardeşlerim; şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz, milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegâne ve en önemli ödevi; şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz.

Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler katettik. Özellikle son altı ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde Terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.

"MECLİSİMİZ GÖRÜLMEMİŞ BİR UZLAŞI ÖRNEĞİ SERGİLEDİ"

Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.

"HANGİ ODAKLARIN BU SÜREÇTEN RAHATSIZLIK DUYDUĞUNU ZATEN GÖRÜYORSUNUZ"

Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.

Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum.

Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."