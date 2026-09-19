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Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

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Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Papara Park'taki mücadelede bordo-mavili ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Skorun ardından bazı Galatasaray taraftarları teknik direktör Okan Buruk'a tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Çok sayıda taraftar, yaptıkları paylaşımlarla deneyimli teknik adama yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Bordo-mavili ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 3-0'lık üstünlük sağladı.

SKOR SONRASI OKAN BURUK'A TEPKİ

Trabzonspor'un farkı açmasının ardından Galatasaray taraftarlarından Okan Buruk'a yönelik eleştiriler yükseldi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda deneyimli teknik adamı istifaya davet etti.

Galatasaray'ın ilk yarıda hücumda istediği etkinliği gösterememesi ve Trabzonspor'un baskılı oyunu, taraftarların tepkisine neden oldu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Okan, Ne oldi saha ne oldi boyle Güleyirum hâluna katıla katıla Bi söz geçiremedun takima

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