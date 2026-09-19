Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Bordo-mavili ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle sarı-kırmızılılar karşısında 3-0'lık üstünlük sağladı.

SKOR SONRASI OKAN BURUK'A TEPKİ

Trabzonspor'un farkı açmasının ardından Galatasaray taraftarlarından Okan Buruk'a yönelik eleştiriler yükseldi. Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda deneyimli teknik adamı istifaya davet etti.

Galatasaray'ın ilk yarıda hücumda istediği etkinliği gösterememesi ve Trabzonspor'un baskılı oyunu, taraftarların tepkisine neden oldu.

Kaynak: Haberler.com