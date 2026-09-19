Haberler

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı Haber Videosunu İzle
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlara börek ikram ederek YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kent ziyareti sırasında yaşanan börek diyaloğuna göndermede bulundu. Varank, Özel'in kendisine börek ikram etmek isteyen vatandaşın talebine verdiği yanıtı eleştirerek, "Böreği yemek ona nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

  • Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlara börek ikram etti.
  • Varank, Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde kendisine börek ikram eden vatandaşa 'Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe.' dediğini aktardı.
  • Varank, 'Böreği yemek ona nasip olmadı. İkramda bulunan vatandaşı azarlarcasına itip kakmak bir siyasetçinin yapmaması gereken işler.' ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Bursa'da börek ikramı sırasında Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

VARANK'TAN BURSA'DA BÖREKLİ GÖNDERME

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Varank, kentte yaptığı börek ikramı sırasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyareti sırasında yaşanan bir diyaloğa değindi. Özgür Özel'in yürüyüş yaptığı sırada bir vatandaş kendisine börek ikram etmek istedi. Vatandaş, Özel'e "Başkanım, börek istemişsiniz." dedi. Özel ise bu sözlere, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe." şeklinde karşılık verdi.

"BÖREĞİ YEMEK ONA NASİP OLMADI"

Yaşanan diyaloğun ardından Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlara börek ikram etti. Varank, burada yaptığı açıklamada Özgür Özel'e göndermede bulundu. Varank, "Böreği yemek ona nasip olmadı. İkramda bulunan vatandaşı azarlarcasına itip kakmak bir siyasetçinin yapmaması gereken işler." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK YÜZLERİNİ HEMEN ORTAYA ÇIKARIYORLAR"

Mustafa Varank, açıklamasının devamında ise siyasetçilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. Varank, "Rol yapanlar, senaryo ve figüran olmayınca gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarıyorlar." dedi. 

Kaynak: Haberler.com
26 gündür aranıyordu! Ayşegül Yaşar'ın ölümünde kan donduran detay

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Gülben Ergen vasiyetini yazdı! İlk teslim edeceği kişiyi de açıkladı

Ünlü şarkıcı vasiyetini yazdı! İlk teslim edeceği kişiyi de açıkladı
Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali