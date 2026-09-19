Haberler

Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu Haber Videosunu İzle
Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisini izlemeye gelen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin bordo-mavililerin attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı. 

BERAT ALBAYRAK VE AİLESİ TRİBÜNLERDE

Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen nefes kesen derbiyi izleyenler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi de yer aldı.

GOLLERDE BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR

Ailesiyle birlikte karşılaşmayı stadyumda canlı takip eden Berat Albayrak'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gollerin ardından büyük bir coşku yaşayan Albayrak ailesinin o anlardaki sevinci kameralara yansıdı. Bordo-mavililere tribünden destek veren eski bakanın coşkulu halleri, derbi mücadelesinin unutulmaz anları arasına girdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
26 gündür aranıyordu! Ayşegül Yaşar'ın ölümünde kan donduran detay

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı

Yok artık Muhammed Salah! Galatasaray'ı tek başına yıktı
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...
Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

Bin 400 liraya aldı, gerçek değeri ortaya çıkınca milyoner oldu
İstanbul'da fuhuş operasyonu! Şüpheliler tek tek yakalandı

Fuhuş baskınında kahreden detay! Daha 18 yaşında bile değil
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü

İtfaiyeye yol vermedi, çakarını yakıp yol istedi! Bakın o araç kimin?