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Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

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Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

4 İSİM DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile birlikte Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan, maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. 

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, Ilhan Fakili, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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