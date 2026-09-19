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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Çok açık söylüyoruz, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz"

Kaynak: AA