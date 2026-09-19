Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

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Hollanda’da olası kriz senaryolarına ilişkin hazırlanan bir rapor, gıda tedarik zincirindeki kırılganlığı gözler önüne serdi. Raporda, büyük çaplı bir kriz veya siber saldırı durumunda market raflarının yalnızca 3 gün içinde boşalabileceği belirtilirken, vatandaşlara evlerindeki acil durum gıda stokunu 8 güne çıkarmaları önerildi.

Hollanda Tarım Bakanlığı’nın talebi üzerine Clingendael Enstitüsü ve Erasmus Üniversitesi tarafından hazırlanan araştırmada, olası krizlerin günlük yaşam ve gıda tedariki üzerindeki etkileri incelendi.

Raporda özellikle uzun süreli elektrik kesintileri, aşırı hava olayları ve siber saldırıların gıda tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabileceğine dikkat çekildi.

MARKETLERDEKİ STOKLAR YETERSİZ KALABİLİR

Araştırmacılara göre Hollanda’daki süpermarketler ve tedarikçiler, maliyetleri düşük tutmak amacıyla depolarda yüksek miktarda ürün bulundurmuyor. Normal şartlarda verimli çalışan bu sistem, büyük çaplı krizlerde ise tedarik zincirini daha savunmasız hale getirebiliyor.

Özellikle marketlerin kullandığı dijital sistemlere yönelik olası bir siber saldırı, ürünlerin raflara ulaşmasını engelleyebilir. Böyle bir senaryoda marketlerdeki mevcut ürünlerin 3 gün içinde tükenebileceği uyarısı yapıldı.

VATANDAŞLARA 8 GÜNLÜK STOK ÖNERİSİ

Raporda vatandaşların mevcut 3 günlük acil durum gıda stoklarını 8 güne çıkarmaları önerildi.

Araştırmacılar, kriz dönemlerinde uzun süre tok tutan ve kısa sürede hazırlanabilen gıdaların tercih edilmesini tavsiye etti. Böylece elektrik kesintisi veya tedarik zincirindeki aksamalarda hanelerin temel gıda ihtiyacını daha uzun süre karşılayabilmesi hedefleniyor.

UYARI SADECE HANELERLE SINIRLI DEĞİL

Raporda acil durum hazırlığının yalnızca vatandaşlarla sınırlı kalmaması gerektiği de vurgulandı.

Süpermarketler ve tedarikçilerin de kriz dönemlerinde kullanılmak üzere ek gıda stoku oluşturması önerilirken, şirketlerin bu stoklar için yapacağı harcamaların hükümet tarafından karşılanması seçeneğine de yer verildi.