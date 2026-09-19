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Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

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Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü
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Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, Aston Villa'ya kendi sahasında 3-2 kaybetti ve 5 hafta sonunda küme düşme hattında kaldı. Oynadığı 5. maçta ilk gollerini atan Tottenham, kalesinde 8 gol gördü.

İngiltere Premier Lig'de sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Tottenham, 5. hafta mücadelesinde kendi saha ve seyircisi önünde Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen konuk ekip, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

3 GOLLE 3 PUAN

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+4'te Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emiliano Buendia'dan geldi. Tottenham'ın gollerini 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8'de Jan Paul van Hecke kaydetti. 

LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ 5. MAÇTA ATTI

Bu mağlubiyetle birlikte Tottenham’daki kötü gidişat devam etti. Ligde geride kalan 4 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaramayan Kuzey Londra ekibi, ilk gollerini Aston Villa'ya karşı attı ancak sonuç değişmedi.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Henüz galibiyetle tanışamayan Tottenham, 5 hafta sonunda topladığı 2 puanla küme düşme hattında kaldı. Aston Villa ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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