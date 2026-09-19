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Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

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Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. 

Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

HESAPLAR VE MALVARLIKLARINA TEDBİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasasına yönelik yürütülen soruşturmalara dair açıklamasında, "Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış; malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

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evet

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