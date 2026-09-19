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Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

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Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni
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Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, resmi hesabından kırmızı ışıklı özel bir kapsül içerisindeki görüntüsünü paylaştı. Futbolcuların kullandığı bu tür kapsüller, yoğun maç ve antrenman temposunun ardından toparlanmayı hızlandırmak ve sakatlık riskini azaltmak amacıyla tercih ediliyor.

Real Madrid'de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler, saha dışındaki çalışmalarıyla da gündeme geldi. Milli futbolcunun paylaşımında, kapalı bir kapsül içerisinde dinlendiği anlar yer aldı. Spor dünyasında giderek daha fazla kullanılan bu özel sistemler, oyuncuların fiziksel yüklenmeler sonrası toparlanma süreçlerini desteklemek için kullanılıyor.

FUTBOLCULARIN TOPARLANMA RUTİNİNİN PARÇASI

Kapsül olarak adlandırılan özel cihazlar, yoğun antrenman ve maç temposunda oluşan yorgunluğun azaltılması, kasların dinlenmesi ve sporcuların bir sonraki mücadeleye daha hazır hale gelmesi amacıyla tercih ediliyor. Bu uygulamalarla futbolcuların rejenerasyon süreçlerinin hızlandırılması ve sakatlık risklerinin minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

ARDA GÜLER'İN PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ

Genç yıldızın bu anları paylaşması, futbolseverlerin dikkatini çekti. Arda Güler'in sezon yoğunluğu içerisinde fiziksel hazırlığına verdiği önem bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com
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