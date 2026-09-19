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Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı, neden bilinmiyor

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Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi. Görgü tanıkları yangının nedenini bilmediklerini söylerken, Suudi makamlarından henüz açıklama gelmedi; ülkenin güneyinde ise saldırı uyarısı yapılmıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.

Görgü tanıkları, Kral Halid Havalimanı yakınındaki bir bölgede yangın çıktığını belirtti.

Bölgeden dumanların yükseldiğini aktaran görgü tanıkları, yangının nedenin ise bilinmediğini ifade etti.

Suudi Arabistan makamları yangına ve nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamadan sonra dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan makamları, ülkenin güneyindeki birçok bölgede saldırı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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