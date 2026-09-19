İtfaiye aracının önünde ilerleyen çakarlı aracın vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü

DİYARBAKIR'da siren sesiyle araçların fermuar sistemi oluşturduğu yolda bir otomobil, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerledi. O anlar kameraya yansırken, görüntülerde bir süre sonra çakarlı olduğu ortaya çıkan otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın makam aracı olduğu öne sürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracının siren sesini duyan sürücüler fermuar sistemi oluşturdu. Bu sırada bir otomobil, itfaiye aracının önünde ilerledi. İtfaiye ekibi, iki kez plakayı anons yapıp, sürücüden aracını kenara çekmesini istedi. Ancak sürücü yola devam ederken, kısa süre sonra tıkanan yolda otomobilden siren sesi duyuldu. Çakarlı olduğu görülen otomobil, siren çalıp bu araçlardan yol istedi.

Yaşananlar itfaiye personeli tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, çakarlı otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın makam aracı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı