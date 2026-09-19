Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bizim için utanç verici

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 6. haftasında 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİ''

Farklı yenilgi sonrası konuşan deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu maç ve bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.

''ZORLU BİR GRUP''

A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar hakkında konuşan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.