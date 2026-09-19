Haberler

Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bizim için utanç verici

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abdülkerim Bardakcı: Bu maç bizim için utanç verici
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, ligdeki Trabzonspor maçının ardından konuştu ve ''Bu maç bizim için utanç verici'' dedi.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 6. haftasında 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİ''

Farklı yenilgi sonrası konuşan deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu maç ve bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.

''ZORLU BİR GRUP''

A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar hakkında konuşan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Alanyaspor Çorum'dan 3 puanla döndü

Herkesin favori gördüğü Çorum'a sürprizi yaşattılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı

Salah hat-trick yaptı! Trabzon'da tarihi skor
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü

Bakın kaç yıl aradan sonra kırmızı kart gördü
'Ayak suyunu' içmek için kuyruğa girdiler! Bardağı 364 liradan kapış kapış gitti

Kuyruğa girip bir de para verdiler! İçindekini duyan dondu kaldı
Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! Bıçağı kullandığı belirlenen şüpheli 15 yaşında çıktı

Sosyal medyada başladı, sokakta bıçakla bitti! Şüpheli 15 yaşında
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

''Buradan ona sesleniyorum; hakemlere gözlük dağıtsın! Yazık, günah''