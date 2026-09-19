Haberler

Hatay Samandağ'da sokak köpeğini vuran şüpheli gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da sokak köpeğini vuran şüpheli gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurduğu belirlenen G.B., gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ile 2 kartuş ele geçirildi; köpeğin tedavisi sürüyor, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sokakta yaralı halde bulunup, tedaviye alınan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurduğu tespit edilen G.B., gözaltına alındı.

Önceki gün Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, yol kenarında yaralı bir sokak köpeğinin yattığını fark etti. Köpeğin av tüfeğiyle vurulduğunu belirleyen ekip, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Yaralı köpeğin tedavisi veterinerde sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği av tüfeğiyle vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin G.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan G.B.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ile 2 kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor

Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u çağırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü

İtfaiyeye yol vermedi, çakarını yakıp yol istedi! Bakın o araç kimin?
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...
26 gündür aranıyordu! Ayşegül Yaşar'ın ölümünde kan donduran detay

26 gündür aranıyordu! Kayıp kadının ölümünde korkunç itiraf

Arda Güler'in gizemli paylaşımı! İşte nedeni

Onu bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş

Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu