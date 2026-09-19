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Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

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Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı Haber Videosunu İzle
Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı
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Asya Oyunları’nda skandal bir hataya imza atıldı. Güney Kore Erkek Hokey Takımı’nın Bangladeş maçı öncesinde Güney Kore milli marşı yerine Kuzey Kore marşı çalındı. Oyuncular büyük şaşkınlık yaşarken, organizasyon yetkilileri hatanın ardından Güney Kore kafilesinden özür diledi.

  • Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı'nın Bangladeş maçı öncesinde milli marş seremonisinde Güney Kore marşı yerine Kuzey Kore'nin ulusal marşı çalındı.
  • Güney Kore, Bangladeş'i 5-0 mağlup etti.
  • Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok, yaşanan hatanın ciddi olduğunu ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları’nda Güney Kore Erkek Hokey Takımı’nın Bangladeş maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandı. Milli marş seremonisinde Güney Kore’nin marşı yerine Kuzey Kore’nin ulusal marşı çalındı. Oyuncular yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, organizasyon yetkilileri Güney Kore kafilesinden özür diledi.

Güney Kore Erkek Hokey Takımı, Asya Oyunları kapsamında Bangladeş ile karşı karşıya geldi. Güney Kore’nin 5-0 galip geldiği maçın öncesinde düzenlenen milli marş seremonisi ise karşılaşmanın önüne geçti.

Seremoni başladığında Güney Koreli oyuncular kendi ülkelerinin marşını beklerken, statta Kuzey Kore’nin ulusal marşı yankılandı. Ne olduğunu anlamaya çalışan oyuncuların şaşkınlığı kameralara da yansıdı.

ORGANİZASYON YETKİLİLERİ ÖZÜR DİLEDİ 

Yaşanan hatanın ardından Güney Kore kafilesi organizasyon yetkililerine itirazda bulundu. Yetkililer, marşın hazırlanması ve çalınmasından sorumlu kişilerin hata yaptığını kabul ederek Güney Kore tarafına özürlerini iletti.

Organizasyon yetkililerinin, hazırlıkların yapılmasına rağmen yanlış marşın çalınmasının bir hata sonucu gerçekleştiğini bildirdiği aktarıldı.

GÜNEY KORELİ ANTRENÖR: KABUL EDİLEMEZ

Karşılaşmanın ardından Güney Kore Milli Takımı Antrenörü Min Tae-seok de yaşanan olaya tepki gösterdi.

Tae-seok, milli marş konusunda yapılan hatanın ciddi olduğunu belirterek, “Kesinlikle olmaması gereken bir hata” değerlendirmesinde bulundu.

Güney Koreli teknik adam, organizasyon yetkililerinin özür dilemesini olumlu karşılasa da yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

2018'DE DE YAŞANMIŞTI

2018'de Endonezya'da düzenlenen AFC 19 Yaş Altı Şampiyonası elemelerinde, Güney Kore ile Ürdün karşılaşması öncesinde organizatörler Güney Kore'nin milli marşı yerine Kuzey Kore'nin milli marşını çaldı.

Güney Koreli futbolcular seremoni sırasında şaşkınlık yaşarken, teknik ekip yetkililere itiraz etti. Doğru marş daha sonra çalındı. Güney Kore Futbol Federasyonu da organizasyona resmi şikayette bulundu. O dönem federasyon, bunun Güney Kore'nin herhangi bir yaş kategorisindeki resmi milli takım maçında Kuzey Kore marşının ilk kez çalınması olduğunu açıklamıştı.

2012 LONDRA OLİMPİYATLARI'NDA TAM TERSİ YAŞANDI 

2012 Londra Olimpiyatları'nda bu kez Kuzey Kore kadın futbol takımının karşılaşması öncesinde Güney Kore bayrağı yanlışlıkla ekrana yansıtıldı.

Kuzey Koreli futbolcular durumu protesto ederek sahadan ayrıldı ve karşılaşmanın başlaması bir saatten fazla gecikti. Organizasyon komitesi hatayı kabul ederek özür diledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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