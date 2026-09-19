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Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden Serkan S. evinde yakalanıp gözaltına alındı

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Şişli'de kadına ve Atatürk'e hakaret eden Serkan S. evinde yakalanıp gözaltına alındı
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Şişli Gülbahar Mahallesi'nde Serkan S. (31), yolda yürüyen bir kadına, Atatürk'e ve Atatürkçülere hakaret etti. Evinde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'Atatürk'e hakaret' suçlarından işlem yapıldı.

ŞİŞLİ'de çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. (31), yolda yürüyen Şeyma İ. (33) ile karşı karşıya geldikten sonra kadına hakaret etti. Atatürk ve Atatürkçülere yönelik de küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği belirlenen Serkan S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyma İ. yolda yürüdüğü sırada çevreye saldırgan hareketlerde bulunan Serkan S. ile karşı karşıya geldi. Bunun üzerine Serkan S., Şeyma İ.'ye hakaret etmeye başladı. Şeyma İ. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şeyma İ., polise verdiği ilk ifadesinde yolda yürürken Serkan S.'nin çevreye saldırgan hareketlerde bulunduğunu, göz göze gelmelerinin ardından kendisine hakaret etmeye başladığını söyledi. Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, Serkan S.'nin Atatürk ve Atatürkçülere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğini belirledi.

POLİSLERİN YANINDA DA TEKRARLADI

Çevrede çalışma yapan ekipler, Serkan S.'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki evini belirledi. Adrese giden ekiplere, çevredeki kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Serkan S.'nin, görüntülerdeki küfür ve hakaret içerikli sözlerini polislerin yanında da tekrarladığı belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Serkan S., sağlık raporu alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

6 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR

Serkan S.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık' ve 'cinsel taciz' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Serkan S. hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'Atatürk'e hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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