Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe ArsaVev karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE'DEN NET GALİBİYET

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Marie Ngah, 48. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

LİGDE 4'TE 4 VE LİDERLİK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 4'te 4 yapararak 12 puana yükseldi ve liderliğe oturdu. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Yüksekovaspor'a konuk olacak.