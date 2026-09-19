Törende dikkat çeken diyalog! Erdoğan'ın uyarısını duyunca şaşırdı: Nereden anladınız?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kura töreninde atanan bir vatandaş arasında sigara üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakını ve gazilerin kamuya yerleştirilmesi kura töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken, tören sırasında yaşanan kısa bir diyalog dikkat çekti. Kura kapsamında kamu görevine atanan vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, Sadettin Yazıcı isimli vatandaşla konuştu.

ERDOĞAN'DAN SİGARA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanan vatandaş Sadettin Yazıcı'ya sigarayı bırakması yönünde çağrı yaptı. Erdoğan, Yazıcı'ya "Sigarayı bırak." dedi. Bu sözler üzerine Sadettin Yazıcı, şaşkınlığını dile getirerek, "Hemen bırakıyorum. Sigara içtiğimi nereden anladınız?" ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERDİ, BIRAKACAK"

Erdoğan ise Yazıcı'nın sigarayı bırakacağına dair söz verdiğini belirterek, "Sigarayı bırakacak söz verdi." karşılığını verdi.

Kaynak: Haberler.com