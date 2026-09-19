Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını, bu maddeleri satan kişilerle irtibat kurmadığını ve temin etmek için herhangi bir aracı kullanmadığını söyledi. Oyuncu ayrıca uyuşturucu kullanılan herhangi bir organizasyonda bulunmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini ifade etti.

“UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMIYORUM"

Gazeteci Burak Doğan’ın bildirdiğine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin savcılıkta verdiği ifade dosyaya girdi.

İynemli, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirten oyuncu, bu maddelerin satışıyla bilinen kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

İynemli ifadesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım” dedi.

Oyuncu, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek amacıyla herhangi bir kişiyi aracı olarak kullanmadığını ve bu amaçla herhangi birine para transferi yapmadığını da belirtti.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ

İynemli, telefonunun incelenmesine ilişkin de açıklama yaptı. “Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalarda ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre ......’dir” diyen İynemli, telefonunda ve kullandığı uygulamalarda ayrıca bir şifreleme bulunmadığını belirtti. Oyuncu, telefonunun tuş kilidi şifresini de kendi rızasıyla kolluk görevlileriyle paylaştığını ifade etti.

“UYUŞTURUCU KULLANILAN ORGANİZASYONLARDA BULUNMADIM"

İfadesinde sosyal çevresine ve katıldığı organizasyonlara da değinen İynemli, evinde veya açık ve kapalı alanlarda eğlence amacıyla parti ya da organizasyon düzenlemediğini söyledi.

Oyuncu, yat, tekne ve benzeri deniz araçlarında da bu kapsamda herhangi bir organizasyon gerçekleştirmediğini belirtti.

İynemli ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, kafe, organizasyon ya da konser gibi ortamlarda bulunmadığını ifade etti.

“ÇEVREMDEKİLERE DE İKRAMDA BULUNMADIM"

Uyuşturucu kullanmadığını yineleyen İynemli, kendi çevresindeki kişilerle ilgili de savunma yaptı.

Oyuncu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı için arkadaş çevresine ya da başka kişilere bu maddelerden herhangi bir şekilde ikramda bulunmadığını söyledi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ YOK

İynemli, savcılık ifadesinin son bölümünde etkin pişmanlık hükümlerine de değindi.

“Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum” diyen oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini yineledi.

Soruşturma kapsamında İynemli’nin ifadesinin yanı sıra diğer deliller ve yürütülen adli işlemler de değerlendiriliyor.