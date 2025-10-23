Haberler

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Araçlar sel sularında sürülendi, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir vatandaş, "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" sözleriyle ilçedeki durumun vahametini gözler önüne serdi. Öte yandan selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları başladı.

  • İzmir'in Foça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı ve bazı ev ile iş yerlerini su bastı.
  • Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki taşan dere bir otomobili sürükleyerek bariyerlere takıldı.
  • Foça'ya metrekareye 120 kilogram, Karaburun'a 50 kilogram, Aliağa'ya 35 kilogramın üzerinde yağış düştü.
  • Eski Foça-Aliağa yolunda denizin taşması sonucu ulaşım aksadı ve bazı araçlar mahsur kaldı.
  • Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti ve bazıları mahsur kaldı.

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞMUR

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi. Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

1 KİŞİ KAYIP

Öte yandan korkutan haber geldi. Foça'da bir kişi sel sularına kapıldı. İzmir Valiliği yaptığı açıklamada, kaybolan kişiyi arama çalışmalarının başladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

yağmur rahmettir berekettir. çok şükür rabbime

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kırtok:

Şikayet etmeyelim rahmet bereket yağıyor barajlar %’de 0’lara düştü Allah afatsız versin inşallah

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bey:

geçen yıl %90 akq li aksaray da böyle oldu ama hiç bir haber kanalı vermedi

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yahu bunun siyasetini yapmayalım, ayıptır akp si chp si yok bu işin metrekareye 120 kg. yağmur diyor

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Akp belediye ise olmaz CHP li olması lazım

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıDimitri:

Herşey çok güzel oluyor devamke

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bırakın melek Mikail'in işine karışmayın !

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
