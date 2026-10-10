Haberler

Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Afrika’da göçmen karşıtı şiddet olayları nedeniyle ordu sokağa indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'da göçmen karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ordu, Johannesburg ve Durban kentlerinde güvenliği sağlamak için harekete geçti. Gösteriler sırasında 24 araç kundaklanıp çok sayıda iş yeri yağmalanırken, Durban'da en az 19 kişi gözaltına alındı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahale ederken, askerler de sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde göçmen karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu, Johannesburg ve Durban kentlerinde kamu düzeninin sağlanması için polis güçlerine destek amacıyla sahaya indi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı askerler, göçmen karşıtı şiddet olaylarının sürdüğü Johannesburg ve Durban kentlerine konuşlandırıldı.

Johannesburg'da şiddet olaylarının merkezlerinden Soweto bölgesinde askerlerin polisle birlikte devriye gezdiği görüldü.

POLİS GAZ, SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİ KULLANDI

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Durban'daki şiddet olayları nedeniyle en az 19 kişi gözaltına alındı.

KwaZulu-Natal polisinden yapılan açıklamada, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanıldığı, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Durban kentinin bağlı olduğu KwaZulu-Natal eyaletinin Başbakanı Thami Ntuli, dün yaptığı açıklamada, artan şiddet olayları nedeniyle görevdeki Polis Bakanı Firoz Cachalia'dan ordu desteği talep ettiğini duyurmuştu.

GÖÇMEN KARŞITI ŞİDDET OLAYLARI 

Güney Afrika'da göçmen karşıtı gösteriler, Anayasa Mahkemesinin temmuzda ülkeye düzensiz yollarla giren kişilerin de sığınma başvurusu yapabilmesine yönelik kararının uygulanmaya başlanmasının ardından şiddetlenmişti.

İçişleri Bakanlığının mahkeme kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de yayımladığı talimatın ardından sığınma merkezleri önünde göçmen karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin 8 Ekim'de şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 10'u Johannesburg'da, 14'ü Durban'da olmak üzere toplam 24 araç kundaklanmış, çoğu yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalanmıştı.

Bakanlık, protestoların şiddete dönüşmesinin ardından 9 Ekim'de talimatı geri çektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk!
Tarlada 20 lira, markette 350 lira! Zeytin üreticisi fiyatlardan şikayetçi

Akılalmaz fiyat farkı: Tarlada 20, markette 350 lira
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu

3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde ilk yarı kıyamet koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul’da hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı

Attıkları 4 gol ofsayt nedeniyle iptal! Böylesine bir maç zor görülür
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev

Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre tarihi görev
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi

İnanılmaz! Dünya devi, 5. saniyede gol yedi
Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup

Beşiktaş maçı öncesi felaketi yaşadılar