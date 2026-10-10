Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 45 dakikada yıktı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, zorlu deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavili ekip, 3-0 kazandı.

İLK YARIDA TRABZONSPOR FIRTINASI

Karşılaşmaya oldukça hızlı ve istekli başlayan Trabzonspor, aradığı golleri mücadelenin ilk devresinde buldu. Bordo-mavililer, 27. dakikada Ernest Muçi, 38. dakikada Chibuike Nwaiwu ve 40. dakikada Franculino'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

MELİH KABASAKAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Skor avantajını elinde bulunduran Trabzonspor, 43. dakikada Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Deneyimli oyuncu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 13'e yükseltti. Samsunspor ise 4 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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