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Trump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi

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Trump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Rusya ile savaşı bitirmeye yanaşmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi" dedi. Zelenski'yi Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle eleştiren Trump, Ukraynalılara barış anlaşması yapabilecek yeni bir lider bulmaları çağrısında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için 'Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi' dedi.
  • Trump, Ukraynalılara anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını önerdi.
  • Trump, Nobel Barış Ödülü'nü alan Navanethem Navi Pillay'ı daha önce tanımadığını ve ödülü almasının tek sebebinin 'İsrail karşıtı tutumu' olabileceğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ZELENSKİ KESİNLİKLE DURMALI"

Zelenski'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenski'ye) ' Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullandı.

"BENCE UKRAYNA'NIN YENİ BİR BAŞKAN EDİNME VAKTİ GELDİ"

Trump, Zelenski'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." dedi.

Başkan Trump, bir gazetecinin "Acı çeken Ukraynalılara ne yapmalarını önerirsiniz?" sorusunu, "(Ukraynalıların) Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum, çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor." şeklinde yanıtladı.

Trump, "Bu savaş beceriksizlik yüzünden çıktı. Asla başlamamalıydı. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybetmiş olmazdınız. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan öldü. İki tarafta toplamda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti." diye konuştu.

NOBEL ÖDÜLÜ YORUMU: HİÇ KİMSENİN ADINI BİLE DUYMADIĞI BİRİNE VERDİLER

Öte yandan Trump, Nobel Barış Ödülü'nü alan Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'ı daha önce tanımadığını, ödülü almasının tek sebebinin "İsrail karşıtı tutumu" olabileceğini ifade etti.

Trump, "Aslında alevlenmiş 8 savaşı sona erdirdim, buna rağmen Nobel Ödülü'nü hiç kimsenin adını bile duymadığı birine verdiler. Onun adını daha önce hiç duymamıştım. Tanıdığım hiç kimse de adını duymamıştı. Tek bildiğimiz, sanırım kendisinin İsrail karşıtı bir tutuma sahip olduğu." dedi.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Nobel Barış Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe video konferansla katılan Navi Pillay, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararının "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: AA
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