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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda süper tankerin mayına çarptığını duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Çarpma sonrası tankerde patlama meydana geldiği ve olayın kıyı bölgelerden görüldüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı bildiride, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Bildiride, seyir sistemlerini kapatan bir süper tankerin Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Kıyı bölgelerden de patlama anının görüldüğü ifade edilen bildiride, "Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır." uyarısı yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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