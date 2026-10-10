Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Shoji Morimoto, alışılmışın dışında bir iş yaparak para kazanıyor. İnsanların kendisini belirli bir süreliğine kiralamasına imkan tanıyan Morimoto, müşterilerinin istediği yere giderek yalnızca onlara eşlik ediyor.

Reuters'a 2022 yılında verdiği röportajda yaptığı işi anlatan Morimoto, o dönemde her rezervasyon için 10 bin Japon yeni aldığını söyledi.

Morimoto, işini "Temelde kendimi kiralıyorum. İşim, müşterilerimin olmamı istediği yerde bulunmak ve özel olarak hiçbir şey yapmamak." sözleriyle tanımladı.

4 YILDA 4 BİN KEZ KİRALANDI

Morimoto'nun sıra dışı hizmeti kısa sürede yoğun ilgi gördü. Japon adam, 2022 yılındaki açıklamasında yaklaşık dört yıl içerisinde 4 bin buluşma gerçekleştirdiğini belirtti.

O dönemde yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Morimoto'nun müşterilerinin önemli bir bölümünü kendisini daha önce kiralayan kişiler oluşturuyordu. Müşterilerinin yaklaşık dörtte birinin tekrar rezervasyon yaptırdığı, bir kişinin ise Morimoto'yu tam 270 kez kiraladığı öğrenildi.

TAHTEREVALLİYE BİNMEK İÇİN BİLE KİRALADILAR

Morimoto'nun aldığı talepler arasında oldukça ilginç istekler de bulunuyor. Bir müşteri, parkta tahterevalliye binmek için kendisini kiralarken başka biri ise tren yolculuğuna çıkarken uğurlanmak istedi. Morimoto, trenle ayrılan müşterisine perondan el sallayarak eşlik etti. Japon adamın sunduğu hizmette temel amaç, müşterilerin belirli bir işi yaptırması değil, ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında birinin bulunması.

Kaynak: Haberler.com