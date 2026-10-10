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Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor

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Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
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Japonya'da yaşayan Shoji Morimoto, sıra dışı kazanç yöntemiyle dikkat çekiyor. İnsanların yalnızca yanında bulunmak için para ödediği Morimoto, herhangi bir hizmet sunmadan geçimini sağlıyor. Yaklaşık dört yılda 4 bin kez kiralanan Japon adamı bir müşterisinin tam 270 kez kiraladığı ortaya çıktı.

  • Tokyo'da yaşayan Shoji Morimoto, insanların kendisini belirli bir süreliğine kiralamasına imkan tanıyan bir hizmet sunuyor.
  • Morimoto, 2022 yılındaki açıklamasında yaklaşık dört yıl içinde 4 bin buluşma gerçekleştirdiğini ve her rezervasyon için 10 bin Japon yeni aldığını belirtti.
  • Müşterilerinin yaklaşık dörtte biri tekrar rezervasyon yaptırırken, bir kişi Morimoto'yu 270 kez kiraladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Shoji Morimoto, alışılmışın dışında bir iş yaparak para kazanıyor. İnsanların kendisini belirli bir süreliğine kiralamasına imkan tanıyan Morimoto, müşterilerinin istediği yere giderek yalnızca onlara eşlik ediyor.

Reuters'a 2022 yılında verdiği röportajda yaptığı işi anlatan Morimoto, o dönemde her rezervasyon için 10 bin Japon yeni aldığını söyledi.

Morimoto, işini "Temelde kendimi kiralıyorum. İşim, müşterilerimin olmamı istediği yerde bulunmak ve özel olarak hiçbir şey yapmamak." sözleriyle tanımladı.

4 YILDA 4 BİN KEZ KİRALANDI

Morimoto'nun sıra dışı hizmeti kısa sürede yoğun ilgi gördü. Japon adam, 2022 yılındaki açıklamasında yaklaşık dört yıl içerisinde 4 bin buluşma gerçekleştirdiğini belirtti.

O dönemde yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Morimoto'nun müşterilerinin önemli bir bölümünü kendisini daha önce kiralayan kişiler oluşturuyordu. Müşterilerinin yaklaşık dörtte birinin tekrar rezervasyon yaptırdığı, bir kişinin ise Morimoto'yu tam 270 kez kiraladığı öğrenildi.

TAHTEREVALLİYE BİNMEK İÇİN BİLE KİRALADILAR

Morimoto'nun aldığı talepler arasında oldukça ilginç istekler de bulunuyor. Bir müşteri, parkta tahterevalliye binmek için kendisini kiralarken başka biri ise tren yolculuğuna çıkarken uğurlanmak istedi. Morimoto, trenle ayrılan müşterisine perondan el sallayarak eşlik etti. Japon adamın sunduğu hizmette temel amaç, müşterilerin belirli bir işi yaptırması değil, ihtiyaç duydukları anlarda yanlarında birinin bulunması.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıorhan eren:

gelsin turkiyede de kiralasin kendini "japon abi" bakalim neler yasayacak anlatsin bizi bize...

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

selami karagulle gibi. oda kendini trol.olrak.kiraliyor.

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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Ne yapıyor ya pırasayı tutuyor yada pırasayı tutturuyordur ikisinden biri.

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Haber YorumlarıAzra Engin:

Pırasa yemektir

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Haber Yorumlarıİsmail Barış:

Sikiolar

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