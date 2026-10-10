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Selçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim

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Selçuk Şahin esti gürledi: Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim
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Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Iğdır FK’ya 2-1 mağlup oldu. 

''KÖTÜ NİYETLİ HAKEM UZUN ZAMANDIR GÖRMEMİŞTİM''

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Önemli eksiklerimize rağmen burada maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuç almak için gelmiştik ama olmadı. Hakemin rakip adına katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kötü niyetli bir hakem uzun zamandır görmemiştim.'' dedi.

''BİZİM ADIMIZA KÖTÜ BİR GÜN OLDU'' 

Sözlerine devam eden genç hoca, ''Zaten verdiği penaltıdan da belli oldu. Neyse ki VAR’dan döndü ama hakemlerle uğraşmamız bugün bizi yordu. Birkaç haftadır da yoruyor. Umarım üstesinden geleceğiz. Bizim adımıza kötü bir gün oldu. Batman halkından ve Batman Petrolspor camiasından da özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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