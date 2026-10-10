Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

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İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ardından hastanede hareketli dakikalar yaşanırken, hastaların tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com