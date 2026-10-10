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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Haber Videosunu İzle
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
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İstanbul Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilmeye başlanırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek poliklinik binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının ardından hastanede hareketli dakikalar yaşanırken, hastaların tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGani Ömür:

Türkiyenin enbüyük Kap hastanesi Allah yardım etsin

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