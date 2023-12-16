İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılının 11 ayında 1069 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam 59'u sözde üst düzey teröristti." dedi.

Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın temelini oluşturan Vizyon Belgesi'nin 16 başlığından birinin huzur olduğunu işaret etti.

Huzurun sağlanması için insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin, her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvenceye alınmasının şart olduğunu belirten Yerlikaya, vatanın gece gündüz, yaz kış demeden kahramanca görev yapan güvenlik birimlerinin yetenek ve kabiliyetini geliştirmek, personel sayısını artırmak adına önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3 bin 870 astsubay, 7 bin 250 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 30 subay, 110 astsubay, 600 uzman erbaş; Emniyet Genel Müdürlüğümüze ise 10 bin polis alımı için kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Terörü, ülke gündeminden çıkartmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, 40 yılı aşkın süredir ülkenin birliğine ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladını şehit eden hain bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarla, güvenlik güçlerinin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terörün bitme noktasına geldiğini kaydetti. Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapsamlı bir model olarak çerçevesi çizilen ve 'tehdidi kaynağında yok etme', 'olay sonrası değil kesintisiz operasyon', 'yerli ve milli kaynaklarla yüksek beşeri ve teknik kapasite kullanımı' ile 'teröre karşı mücadele yanında terörizme karşı mücadele' gibi 4 temel unsur üzerine inşa edilen 'güvenlik konsepti' başarıyla uygulanmış ve sonuç alınmıştır. Biz, bin yıldır bu toprakları aynı inançla, aynı ferasetle yoğurmuş bir milletiz. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz; aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlerin heveslerini her daim kursaklarında bırakmıştır ve bırakmaya da devam edecektir. Terör, aziz milletimizin refahına, gelişmesine, kalkınmasına, istihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir prangadır. Hamdolsun bu prangalar kırılıp atılmıştır."

"Teröre ve terörizme karşı büyük bir başarı elde ettik"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti öncesinde, güvenliği sadece "devlet mekanizmalarını korumak" şeklinde değerlendiren anlayışın değiştiğini ifade ederek güvenliğin, bir kamu hizmeti olarak ve demokrasiden güç alarak, milleti koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırıldığını anlattı.

Vatandaşların geleceğe huzurlu bakması, her türlü hak ve menfaatlerini tam güvende hissetmesinin, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli esaslarından biri olduğunu dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetlerimizin 21 yıldır devam eden istikrarlı politikaları, Cumhur İttifakı ortaklarımızın kararlılığı, milli bir duruş sergileyen tüm siyasi partilerin desteğiyle, teröre ve terörizme karşı şükürler olsun büyük bir başarı elde ettik. Biz bu yola, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu terörden arındırmış, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye için çıktık. Bu yolda aziz milletimiz bizi hamdolsun hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin "2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764'ü tutuklandı, 3 bin 705'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu, 33'ü gri kategoride olmak üzere toplam 59'u sözde üst düzey teröristti." bilgilerini paylaştı.

Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda 1133 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, bunların 163'ünün tutuklandığını, 28 milyon liradan fazla paranın ele geçirildiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, Türkiye'de düzenlenmek istenen 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eyleminin engellendiğini de aktararak son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozanların, huzurunu bozacağız"

Yerlikaya, Bakanlığının, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadeleyi aralıksız sürdürdüğünü, bu mücadelede temel stratejilerinin, suç ve suçlunun takibinde kapasitelerini daha da artırmak; suçun oluşmasını beklemeden caydırıcılığı ortaya koymak; güvenliğin görünür olmasını sağlamak; İHA'lar ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi gibi yüksek teknolojiyle terör odaklarını, suç unsurlarını takip etmek; suça meyilli insanların istismar edebileceği herhangi bir boşluk bırakmamak olduğunu anlattı.

Bu amaçla en küçüğünden en büyüğüne kadar, sokak sokak, mahalle mahalle, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini bildiren Yerlikaya, "2023 yılının ilk 11 ayında organize suç örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı; 2 bin 88'i tutuklandı, 1356'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi. Milletimizin huzurunu bozan, güvenliğimize kasteden bu şehir eşkıyalarını yakalayıp bir bir adalete teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozanların, huzurunu bozacağız." diye konuştu.

Yerlikaya, 21 yıldır bağımlılıkla mücadelede stratejik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, uyuşturucuyla mücadelede "arz ve talep" olmak üzere iki yönlü bir mücadele stratejisini esas aldıklarını anlattı. Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 28 bin 112'si tutuklandı, 10 bin 767'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de yürütüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayı 136'ya düştü. Evet düşüş büyük ama yeterli görmüyoruz. Bir rakamını dahi kabul etmiyoruz, edemeyiz. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucu belasından gözümüz gibi korumaya, terörden ve teröristten farklı görmediğimiz bu zehir tacirlerine hayatı zehretmeye kararlıyız."

Ali Yerlikaya, vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verdiklerini, eğitim ve önleme projelerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Teknik düzeyde ortaya koydukları tüm mücadele başlıklarının yanında toplumsal aktörlerin ve özellikle annelerin bu sürece katılımının önemine dikkati çeken Yerlikaya hayata geçirdikleri projelerle bu yıl bugüne kadar 10 milyonun üzerinde vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

1 Kasım 2023'te 30 büyükşehirde Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi'ni hayata geçirdiklerini, bu sayede narkotik ihbarlarının daha etkin analizinin sağlanabildiğini işaret eden Yerlikaya, "Stratejik önem verdiğimiz NARVAS Projemizi inşallah 1 Ocak itibarıyla da 81 ilimizde uygulamaya başlayacağız." dedi.

"Tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terörün en önemli finans kaynakları arasında gördükleri yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik mücadele stratejilerini geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek "Bu kapsamda son 11 ayda Sibergöz operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri ve yasa dışı bahis ile ilgili 1235 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucu, 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 1660'ı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik ise düzenlediğimiz 757 operasyonda 93 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı. 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 2 bin 183 şüpheli şahıs gözaltına alınırken bunların 190'ı tutuklandı." bilgilerini paylaştı.

Kaçakçılıkla mücadelede ise 11 ayda 25 bin 757 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, 517 şahsın tutuklandığını, 822 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, güvenlik konseptinin temelini "önleyici güvenlik paradigması"nın oluşturduğununun altını çizerek Türkiye'ye yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini anlattı. Yerlikaya, "Genel olarak tüm asayiş hizmetlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çatısı altında dijital ağırlıklı, önleyici kolluk karakteri ön planda ve tüm sistemlerin entegre olduğu bir şehir güvenliği altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; her zaman olduğu gibi hukuk devleti ve demokrasi içinde hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına sadık kalarak Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri; Türkiye'yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Son 11 ayda mal varlığına, kişilere, millete, devlete ve topluma karşı işlenen tüm suçlarda azalma yaşanırken aydınlatma oranının ortalama yüzde 91'e ulaştığını dile getiren Yerlikaya, "Yine aynı dönemde 'kişilere karşı' meydana gelen önemli 10 suçta da azalma meydana geldi. Aydınlatma oranımız ise ortalama yüzde 96,7." dedi.

"203 bin 437 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, göç teşkilatının çalışmalarında teknolojik yenilikleri kullanarak bilgiye daha hızlı ulaşabilmesini, giderek daha etkin, daha hızlı olmasını; sahada daha kolay hareket edebilmesini hedeflediklerini ve yeni stratejiler uyguladıklarını anlatarak 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izniyle kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunduğunu bildirdi.

Ali Yerlikaya, "Bizim asıl mücadele alanımızı düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri oluşturuyor. Bu hedefimiz doğrultusunda da ne düzensiz göçmenlere ne de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit veriyoruz. Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken bunların 3 bin 68'i tutuklandı, 1228'i hakkında adli kontrol kararı verildi." diye konuştu.

Son 11 ayda sadece İstanbul'daki 2 havalimanından vize, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 309 bin 485 yabancının çıkış yapıp ülkelerine döndüğünü kaydeden Yerlikaya, düzensiz göçmenlere yönelik kapsamlı mücadelelerini, ilgili bakanlık ve kurumlarla uyum içerisinde gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya sınır güvenliğine ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Bugün İran ve Suriye sınırlarının yüzde 80'ine tekabül eden 1160 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve 1234 kilometrelik devriye yolu tamamlandı. Geriye kalan yüzde 20'lik kısımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sınır boylarımıza yüksek teknolojik kapasite ile hizmet veren 250'si doğu, 91'i batı sınırlarımızda olmak üzere 341 elektrooptik kule kurduk. Doğu sınırımızın 740, Batı sınırımızın ise 350 kilometrelik kısmını bu sistemimiz sayesinde gözetliyoruz. Bununla beraber 284 termal kamera, 151 asansörlü kule, 139 zırhlı gözetleme araçları ve sismik algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğimizi sağlıyoruz. İşte bu sistemler sayesinde son 11 ayda 203 bin 437 düzensiz göçmenin de sınırlarımızdan girişi engellendi."

Bakan Yerlikaya, 1 Aralık itibarıyla tüm büyükşehirlerde mobil göç noktaları kurduklarını hatırlatarak "Bugün 30 büyükşehrimizin tamamında 97 mobil göç aracımız hizmet veriyor; aralık sonunda mobil göç araç sayımız 162'ye inşallah çıkacak." dedi.

"Hak sahipliğiyle ilgili 441 bin 969 talep kabul edildi"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2009 yılında kurulan Afad'ın bugün 7 bin 300 personeliyle 5 kıtada 70'i aşkın ülkede Türkiye'nin merhamet kalesini inşa eden kurumlarının başında geldiğini söyledi. Yerlikaya, İsrail'in insanlık ve savaş suçu uyguladığı Filistin'de, AFAD koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, kurumlar ve STK'lerle iş birliği içerisinde insani yardımları Gazze'ye ulaştırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'de 11 aylık süreçte 76 ili etkileyen 705 su baskını, kıyı seli ve su yükselmesi meydana geldiğini; 19 ildeki su baskınları sonucunda 64 can kaybı yaşandığını ve 102 kişinin yaralandığını aktararak şöyle devam etti:

"AFAD, 6 Şubat depremleri hariç bu yılın ilk 11 ayında sel, heyelan, su baskını ve aşırı yağışlar gibi toplam 4 bin 285 olaya müdahale etti. Bu olayların yaşandığı bölgelere 1 milyar 432 milyon lira Afet ve Acil Durum Faaliyetleri Ödeneği gönderdi. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında ise bugüne kadar zorunlu eğitimini tamamlayan gönüllü sayımız 272 bin 425'e ulaştı. Eğitimine devam eden gönüllü sayımız 433 bin 467'ye, toplam AFAD gönüllüsü başvuru sayımız ise 1,5 milyona kavuştu."

Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonrası AFAD eliyle geçici barınma alanları kurulduğunu hatırlatarak "Bu dönemde, 384 konteyner kentin kurulumu gerçekleşti. Toplam 205 bin 943 konteynerin 131 bin 643'ü kentlerde, 63 bin 830'u kırsalda bulunuyor. Tüm konteynerlerde 659 bin afetzede kardeşimizi geçici olarak misafir ediyoruz. Tek gayemiz, depremzede kardeşlerimizi bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı olarak 2024 yılı bütçemizden AFAD Başkanlığımıza yaklaşık 672 milyar lira ödenek ayrıldı." diye konuştu.

Kalıcı konutlarla ilgili en önemli hususun hak sahipliği süreci olduğunu belirten Yerlikaya, "Hak sahipliğiyle ilgili 441 bin 969 talep kabul edildi. Bunların 389 bin 334'ü konut, 40 bin 996'sı işyeri ve 11 bin 639'u ahır." dedi.