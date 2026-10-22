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Aziz Yıldırım'ın ''Geliştirmek lazım'' dediği futbolcusuna dev talip

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Aziz Yıldırım'ın ''Geliştirmek lazım'' dediği futbolcusuna dev talip Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın ''Geliştirmek lazım'' dediği futbolcusuna dev talip
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım' dediği Oğuz Aydın'a Aston Villa'nın ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından milli futbolcunun durumunu sorduğu aktarıldı.

  • Aston Villa, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 kaybettiği maçın ardından Oğuz Aydın hakkında bilgi aldı.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Oğuz Aydın için "İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım" demişti.
  • Yıldırım, Oğuz Aydın'a bireysel çalışma ve motivasyon desteği sağlanması gerektiğini söylemişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım” dediği Oğuz Aydın’a Aston Villa’nın ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmanın ardından milli futbolcunun durumunu sorduğu aktarıldı.

OĞUZ AYDIN’A İNGİLİZ TAKİBİ

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Aston Villa’nın radarına girdi. İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi’nde 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kanat oyuncusu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Aston Villa’nın ilgisine ilişkin haberlerde, farklı yenilgiye rağmen Oğuz’un ortaya koyduğu performansın İngiliz kulübünün dikkatini çektiği aktarıldı. 

AZİZ YILDIRIM ''GELİŞTİRMEK LAZIM'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde katıldığı bir programda Oğuz Aydın’ın yeteneğine dikkat çekmiş, oyuncunun gelişimi için bireysel çalışma ve motivasyon desteğinin önemini vurgulamıştı. Yıldırım, “Geliştirmek lazım ama tam tersi geriye gitti çocuk. İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yaptıracaklar veya motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım” ifadelerini kullanmıştı.

“ELİMİZDE DEĞER VAR”

Oğuz Aydın’ın potansiyeline inandığını dile getiren Yıldırım, “Elimizde değer var ama değerle ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı” sözleriyle futbolcuya daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıViking:

Aston villa ne yapsın oguz aydini işiniz gucunuz yalan haber ve bizde oltaya gelip okuyoruz hatta yorumda yaptım aston villa fenerden 6 yemedi 6 attigi takimdan futbolcumu istiyor.

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