Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsiz kalan Mauro Icardi’nin yeni adresine ilişkin İspanya’dan iki kulübün adı öne çıktı.

LA LIGA'DAN İKİ KULÜP DEVREDE

TyC Sports’un haberine göre; Valencia ve Real Betis, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrforun durumunu değerlendirmeye aldı.

VALENCIA’YA MAAŞ ENGELİ

Tribuna VCF kaynaklı bilgilere göre; Icardi’nin transfer şartlarını öğrenmek için temas kuran Valencia, oyuncunun yıllık 5 milyon euroluk ücret talebiyle karşılaştı. İspanyol ekibinin bu rakam nedeniyle transferde ilerlememe kararı aldığı aktarıldı.

REAL BETIS TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3'te yaparak dikkat çeken Real Betis’in ise hücum hattındaki alternatiflerini artırmak amacıyla Icardi seçeneğini gündeminde tuttuğu belirtildi. Cucho Hernandez’in sakatlığının ardından golcü arayışına yönelen İspanyol ekibinin, Arjantinli futbolcunun tecrübesinden yararlanmayı değerlendirdiği ifade edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

30 Haziran’dan bu yana serbest statüde bulunan Icardi için bonservis bedeli ödenmesi gerekmiyor. Bununla birlikte oyuncunun ücret beklentisi, transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.