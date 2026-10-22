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Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir

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Icardi'ye La Liga'dan 2 yeni talip! Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan takıma gidebilir
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Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi için İspanya seçeneği gündeme geldi. Arjantinli golcünün yıllık 5 milyon euroluk ücret beklentisinin Valencia’ya geri adım attırdığı, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te yaparak dikkat çeken Real Betis’in ise oyuncuyu değerlendirmeye devam ettiği belirtildi.

  • Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve 30 Haziran'dan bu yana kulüpsüz olan 33 yaşındaki Mauro Icardi için La Liga'dan Valencia ve Real Betis devrede.
  • Valencia, Icardi'nin yıllık 5 milyon euroluk ücret talebi nedeniyle transferde ilerlememe kararı aldı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Real Betis, Cucho Hernandez'in sakatlığının ardından golcü arayışında Icardi seçeneğini gündeminde tutuyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüpsiz kalan Mauro Icardi’nin yeni adresine ilişkin İspanya’dan iki kulübün adı öne çıktı. 

LA LIGA'DAN İKİ KULÜP DEVREDE

TyC Sports’un haberine göre;  Valencia ve Real Betis, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki santrforun durumunu değerlendirmeye aldı.

VALENCIA’YA MAAŞ ENGELİ

Tribuna VCF kaynaklı bilgilere göre; Icardi’nin transfer şartlarını öğrenmek için temas kuran Valencia, oyuncunun yıllık 5 milyon euroluk ücret talebiyle karşılaştı. İspanyol ekibinin bu rakam nedeniyle transferde ilerlememe kararı aldığı aktarıldı.

REAL BETIS TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde 3'te yaparak dikkat çeken Real Betis’in ise hücum hattındaki alternatiflerini artırmak amacıyla Icardi seçeneğini gündeminde tuttuğu belirtildi. Cucho Hernandez’in sakatlığının ardından golcü arayışına yönelen İspanyol ekibinin, Arjantinli futbolcunun tecrübesinden yararlanmayı değerlendirdiği ifade edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

30 Haziran’dan bu yana serbest statüde bulunan Icardi için bonservis bedeli ödenmesi gerekmiyor. Bununla birlikte oyuncunun ücret beklentisi, transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıY. Selim:

kardeşim gs ye gelenin kariyeri bozuluyor Psg de oynayan adam Valencia ya mı kaldı

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