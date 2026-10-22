Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James’in bir maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketlerin saygısızca olduğunu belirterek, "LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, LeBron James'in ulusal marş sırasındaki hareketlerini ülkeye saygısızlık olarak nitelendirdi ve James'ten özür dilemesini istedi.
  • LeBron James, ulusal marş okunduğu sırada ısınma hareketlerine benzer şekilde kollarını salladı ve şut atma hareketleri yaptı.
  • Trump, 2018'de ulusal marş sırasında ayakta durma çağrısına karşı çıkan Philadelphia Eagles'ın Beyaz Saray ziyaretini iptal etmişti.

Abd Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James’e tepki gösterdi. 

TRUMP'TAN LEBRON'A ULUSAL MARŞ TEPKİSİ

Trump, NBA yıldızı LeBron James’in Philadelphia 76ers ile oynanan maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketleri saygısızca olarak nitelendirdi. 

''ÖZÜR DİLEMELİ''

Trump, "Ulusal marşımızı okunurken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

LEBRON NE YAPTI?

LeBron James, Trump’ın tepki gösterdiği hareketleri 20 Ekim’de New York’ta Madison Square Garden’da oynanan New York Knicks - Philadelphia 76ers maçından önce yaptı. James’in ulusal marş okunduğu sırada ısınma hareketlerine benzer şekilde kollarını salladığı ve şut atma hareketleri yaptığı görüldü.

TRUMP DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, ABD ulusal marşının maç öncesinde okunması sırasında sporcuların sergilediği davranışları defalarca eleştirmişti. Trump, Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles’ın oyuncuların ulusal marş sırasında ayakta durması yönündeki çağrısına karşı çıkmasının ardından 2018 yılında Super Bowl şampiyonu olan takımın Beyaz Saray’a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti

Özel hastanede gelen faturaya isyan etti: Bu normal mi ya?
Galatasaray'da zirveyi görmüştü! Piyasa değeri yerlere çakıldı

Zirveyi görmüştü! Piyasa değeri yerlere çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans
Uçak bileti fiyatlarında tarihi zam kapıda! Yüzde 20 artış bekleniyor

Dev hava yolu şirketinden uyarı: Tarihi zam kapıda

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı

Yapan kişiyi hepimiz tanıyoruz! Bu nasıl midesizlik?

Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu