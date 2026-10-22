Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

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Abd Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James’e tepki gösterdi.

TRUMP'TAN LEBRON'A ULUSAL MARŞ TEPKİSİ

Trump, NBA yıldızı LeBron James’in Philadelphia 76ers ile oynanan maçta ABD ulusal marşı okunduğu sırada sergilediği hareketleri saygısızca olarak nitelendirdi.

''ÖZÜR DİLEMELİ''

Trump, "Ulusal marşımızı okunurken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan özür dilemeli" dedi.

LEBRON NE YAPTI?

LeBron James, Trump’ın tepki gösterdiği hareketleri 20 Ekim’de New York’ta Madison Square Garden’da oynanan New York Knicks - Philadelphia 76ers maçından önce yaptı. James’in ulusal marş okunduğu sırada ısınma hareketlerine benzer şekilde kollarını salladığı ve şut atma hareketleri yaptığı görüldü.

TRUMP DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, ABD ulusal marşının maç öncesinde okunması sırasında sporcuların sergilediği davranışları defalarca eleştirmişti. Trump, Amerikan futbolu takımı Philadelphia Eagles’ın oyuncuların ulusal marş sırasında ayakta durması yönündeki çağrısına karşı çıkmasının ardından 2018 yılında Super Bowl şampiyonu olan takımın Beyaz Saray’a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.