Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a para yağdı! Toplam rakam bomba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini alırken 2,1 milyon euro prim kazandı. Sarı-kırmızılıların katılım payı ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
  • Lille galibiyetiyle 2,1 milyon euroluk galibiyet primi kazanıldı.
  • 18,62 milyon euroluk katılım payıyla birlikte bu iki kalemden elde edilen toplam gelir 20,72 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini alırken 2,1 milyon euro prim kazandı. Sarı-kırmızılıların katılım payı ve maç sonucu primlerinden oluşan toplam geliri 20,72 milyon euroya ulaştı.

FRANSA’DA HEM ÜÇ PUAN HEM KAZANÇ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk oldu. Pierre Mauroy Stadı’ndaki mücadelede 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa deplasmanından üç puanla dönerken galibiyet primiyle gelirini de artırdı.

LILLE ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında her galibiyet için verilen 2,1 milyon euroluk prime hak kazanan Galatasaray, bu sezonki ilk maç sonucu gelirini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk iki haftasında Sporting ve Barcelona karşısında mağlubiyet yaşamıştı.

KATILIM PAYI 18,62 MİLYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılımıyla 18,62 milyon euroluk başlangıç payına da hak kazandı. Organizasyondaki 36 kulüp için belirlenen bu tutar, maç sonuçlarına bağlı primlerden ayrı hesaplanıyor. UEFA’nın gelir dağılımı

TOPLAM GELİR 20,72 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Lille galibiyetinden gelen 2,1 milyon euro, katılım payına eklendiğinde Galatasaray’ın bu iki kalemden elde ettiği gelir 20,72 milyon euroya yükseldi.

Bu hesaplamaya değer payı, lig aşaması sıralama bonusları ve sonraki turlara katılım ödülleri dahil değil. Sarı-kırmızılıların turnuvadan elde edeceği toplam kazanç, alacağı sonuçlara ve ulaşacağı aşamaya göre artabilecek.

İlgili Haberler
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeriGalatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdiGalatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndüGalatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladıOsimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Bu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadıBu halini unutun! Eren Elmalı'nın yeni imajını görenler milli yıldızı tanıyamadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam

Fon kurulu 7. kez toplandı! İşte mağdurlara ödenen rakam
Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi

Arkadaşlık isteğini reddettiği için öldürülen Sevda toprağa verildi
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
'Yetişmez' diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi

"Yetişmez" diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi
3 gündür aranan 17 yaşındaki Hatice Ennur bulundu! Staj günü babasının aracından inip kaybolmuştu

Babasının arabasından inip kaybolmuştu! 3 gün sonra bulundu
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay

Tutuklanan öğretmenle ilgili olay iddia