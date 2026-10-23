Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam etti

Maça damga vuran kare! Oyuna önünü görmeden devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran an Beşiktaşlı futbolcu Ndidi ile Crystal Palace forması giyen Mateta arasında yaşanan ikili mücadele oldu. Rakibinden topu kapmak isteyen Ndidi'nin forması Mateta'nın formasını çekmesiyle birlikte yüzüne geldi. Nijeryalı oyuncunun birkaç saniye boyunca önünü görmeden rakibiyle mücadele ettiği anlar dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı ağırlayan Beşiktaş, nefes kesen mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Temposu yüksek geçen karşılaşmada, skordan ziyade yaşanan ilginç bir pozisyon geniş yankı uyandırdı.
DOLMABAHÇE'DE İLGİNÇ ANLAR
Mücadelenin çekişmeli geçen anlarında Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Wilfred Ndidi ile Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta karşı karşıya geldi. Rakibinden topu söküp almak isteyen Ndidi, ikili mücadele sırasında Mateta'nın formasını çekmesiyle beklemediği bir durumla karşılaştı. Çekilen forma bir anda Nijeryalı futbolcunun kafasına geçerek yüzünü tamamen kapattı.
ÖNÜNÜ GÖRMEDEN RAKİBİYLE SAVAŞTI
Görüş açısı tamamen kapanmasına rağmen pes etmeyen Ndidi, birkaç saniye boyunca önünü göremeden pozisyonu takibini sürdürdü ve rakibiyle mücadele etmeye devam etti. Yeşil sahalarda nadir görülen bu anlar, stadyumdaki taraftarların alkışını topladı.