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Adana Kozan'da piknik yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü, şüpheli tutuklandı

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Adana Kozan'da piknik yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü, şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da piknik yapan kadın pompalı tüfekle öldürüldü, şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Dağılcak Mesire Alanı'nda dün piknik yapan 22 yaşındaki kadın, şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Otomobille kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde piknik yapan kadını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra yakalanan G.F'nin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dağılcak Mesire Alanı'nda dün kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F. yakalanmıştı.

Dinler'in cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
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