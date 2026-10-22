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Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor

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Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, çocukluk yıllarına ait ortaya çıkan bir fotoğrafıyla dikkat çekti. Yükselen formuyla dikkat çeken Arda'nın bu fotoğrafı futbolseverlerden büyük ilgi gördü.

İspanyol devi Real Madrid’de sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ve taraftarların sevgilisi haline gelen milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha dışındaki bir detayla gündeme geldi. 

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Genç yıldızın çocukluk yıllarına ait ortaya çıkan bir fotoğrafı, kısa sürede dikkat çekti ve binlerce etkileşim alan kare, sporseverlerden büyük ilgi gördü. Arda’nın çocukluk haline övgüler yağdıran futbolseverler; "Doğuştan yetenek", "O gözlerdeki azim hiç değişmemiş" ve "Geleceğin yıldızı olacağı o yıllardan belliymiş." yorumlarında bulundu.

SON 3 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Son dönemdeki yükselen formuyla dikkat çeken Arda, Real Madrid formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik muazzam bir skora katkı istatistiğine ulaştı.

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