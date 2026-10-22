Güney Afrika'da 50 kişilik kalabalık bir yabancıyı sokakta döverek öldürdü

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BBC'nin haberine göre, Güney Afrika'nın Durban kentinde yabancı uyruklu bir adam, yaklaşık 50 kişilik bir kalabalık tarafından döverek öldürüldü.

Polisin açıklamasına göre kimliği belirlenemeyen ve 30'lu yaşlarının sonunda ya da 40'lı yaşlarının başında olduğu düşünülen adama önce yol kenarında iki kişi yaklaştı. Ardından daha kalabalık bir grup adama saldırdı. Adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. KwaZulu-Natal eyalet polis sözcüsü Robert Netshiunda, olayın nedeni hakkında tahmin yürütemeyeceklerini, bilgilerin doğrulandıkça paylaşılacağını söyledi.

Saldırı, Güney Afrika'da bu yıl düzenlenen ve bir kısmı şiddete dönüşen göçmen karşıtı protesto dalgasının ardından geldi. Bu ayın başında Durban'da ve Johannesburg yakınlarındaki Soweto'da dükkanlar ve araçlar ateşe verilmişti.

Hükümet göstericilere barışçıl olma çağrısı yaparken göç düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu da kabul ediyor. Yetkililere göre bu yıl başlatılan denetimlerle on binlerce yabancı sınır dışı edildi ya da ülkesine gönderildi.

Protestoları düzenleyen gruplardan March and March, kayıt dışı göçmenlerin ülkeyi terk etmesi için 30 Haziran'ı son tarih olarak belirlemişti. Bu tarihten önce diğer Afrika ülkelerinden insanlara saldırılar yaşanması üzerine Zimbabve, Nijerya ve Gana gibi ülkeler vatandaşlarını geri getirmek için adım attı.

Gana, Cape Town'daki gösteriler sırasında üç çocuk babası vatandaşı Bashiru Isak'ın vurularak öldürüldüğünü doğrulamıştı. Bu ölüm iki ülke arasında diplomatik gerginliğe yol açmış, Güney Afrika ise şiddetin boyutunun abartıldığını savunmuştu.

Kaynak: BBC