Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

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Çukurova Belediyesi'ne yönelik "ihale ve doğrudan teminlerde yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Emrah Kozay tutuklandı.

MEVCUT BAŞKAN İLE ESKİ BAŞKAN HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin, mevcut Başkan Yardımcıları Uğur Can Doğan ve Bahadır Özdemir ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin tutuklanmasına karar verildi.

İmar AŞ Genel Müdürü Erdal Biber hakkında ise "ev hapsi" tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA