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Muhammed Salah gollerine devam ediyor

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Muhammed Salah gollerine devam ediyor
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah gollerine devam ediyor. Deneyimli oyuncu, Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında da fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan karşılaşmada da gollerine devam etti.

TRABZONSPOR SALAH İLE ÖNDE

Saha ve seyircisi önünde Hearts'ı konuk eden bordo-mavililer, mücadelenin 30. dakikasında penaltı vuruşu kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Muhammed Salah, 32. dakikada topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

SALAH'TAN TARİHİ İSTATİSTİK

Bu golle birlikte Trabzonspor forması altındaki gol sayısını 10'a çıkaran Mısırlı hücum oyuncusu, tarihi bir istatistiğe de imza attı. Salah, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında penaltı atan Adrian Mierzejewski'den bu yana Trabzonspor adına Avrupa kupalarında penaltıdan gol bulan ilk futbolcu oldu.

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Cemre Yıldız
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