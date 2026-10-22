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Kuzey Marmara'da iddiaya göre ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

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Kuzey Marmara'da iddiaya göre ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Kuzey Marmara'da iddiaya göre ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi
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İddiaya göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen sürücü, bir otomobilin dikiz aynasını kırdı. Kamera görüntülerinden tespit edilen sürücüye 90 bin lira trafik cezası kesildi; aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyeti 60 gün süreyle alındı.

BAŞAKŞEHİR Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen sürücü, bir otomobilin dikiz aynasını kırarak trafiği tehlikeye düşürdü. Kamera görüntülerinden tespit edilen sürücüye 90 bin lira trafik cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 22 Ekim günü saat 02.10 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 MBA 484 plakalı otomobilin sürücüsü E.D., otoyolda ters yönde ilerlediği sırada 34 FHH 825 plakalı aracın dikiz aynasını kırdı. Sürücünün bu sırada trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemelerinde, ters yönde ilerleyen aracın plakası ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Bölünmüş yollarda ters yönde araç kullanma' suçundan 90 bin lira trafik cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü E.D. hakkında ayrıca Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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