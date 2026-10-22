Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Forbes'in açıkladığı güncel servet tahminlerine göre, Batı Asya bölgesinin en zengin isimleri ve aileleri belirlendi. Toplam sekiz ülkeden iş insanı ve ailenin dâhil edildiği listede yer alan varlıkların toplam değeri 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'den 11 kişi ve aile, toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaşarak listedeki toplam varlığın yaklaşık %14,7'sini oluşturdu.

  • Forbes'un güncel servet tahminlerine göre Batı Asya'nın en zenginleri listesinde sekiz ülkeden iş insanı ve ailelerin toplam varlığı 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı.
  • Listede Türkiye'den 11 kişi ve aile yer alırken, toplam servetleri 53,2 milyar dolar ile listedeki toplam varlığın yaklaşık %14,7'sini oluşturdu.
  • Türkiye'den listeye girenler arasında ilk sırada 10,7 milyar dolarlık servetiyle genel sıralamada 5. olan Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı.

Forbes’in açıkladığı güncel servet tahminlerine göre, Batı Asya bölgesinin en zengin isimleri ve aileleri belirlendi. 

VARLIKLARIN TOPLAM DEĞERİ 361, 9 MİLYAR DOLAR

Toplam sekiz ülkeden iş insanı ve ailenin dâhil edildiği listede yer alan varlıkların toplam değeri 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

LİSTEDE 11 TÜRK VAR

Sıralamada Türkiye’den 11 kişi ve aile yer alma başarısı gösterdi. Türk iş insanları ve ailelerin toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaşarak listedeki toplam varlığın yaklaşık %14,7'sini oluşturdu.

ZİRVEDEKİ İSİM HAMDİ ULUKAYA

Türkiye'den listeye giren isimler arasında ilk sırayı, ABD merkezli Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya aldı. Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle genel sıralamada 5. sıraya yerleşti.

Listede yer alan diğer Türk isimler ve ailelerin servet dağılımı ile genel sıralamadaki yerleri şu şekilde gerçekleşti:

  • Koç Ailesi: 7,4 milyar dolar (11. sıra)
  • Şahenk Ailesi: 6,9 milyar dolar (16. sıra)
  • Bayraktar Ailesi: 5,2 milyar dolar (25. sıra)
  • Murat Ülker: 5,1 milyar dolar (26. sıra)
  • Şaban Cemil Kazancı: 4,3 milyar dolar (30. sıra)
  • Erman Ilıcak: 3,5 milyar dolar (34. sıra)
  • Hamdi Akın ve Ailesi: 2,7 milyar dolar (39. sıra)
  • Feridun Geçgel: 2,6 milyar dolar (40. sıra)
  • Topbaş Ailesi: 2,5 milyar dolar (43. sıra)
  • Eczacıbaşı Ailesi: 2,3 milyar dolar (46. sıra)
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada

Hacıosmanoğlu'ndan bomba sözler: Adamlığına, delikanlılığına...
SPK: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecek

SPK'dan 'Fon Kanunu' açıklaması! Tamamlanmış işlemler etkilenecek mi?
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti

30 ay sonra ortaya çıkan tablo! Türkiye haritasında büyük değişim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz

Trabzonspor'un ilk 11'inde sürpriz
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Yazar Cem Akaş’ın 19 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı

Mustafa Sarıgül'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı