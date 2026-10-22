Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruzGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kanada Başbakanı Mark Carney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli sonucu, ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemiz oldu. Ticaret hacmimiz 5 milyara, daha sonra 10 milyar dolara çıkacak." derken, Ankara'ya gelen ilk Kanada Başbakanı olan Carney, "Türkiye ile Kanada'nın beraber yapabileceği çok şey var. Kanada'ya bir ortak olarak güvenebilirsiniz." dedi.
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