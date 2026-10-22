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Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz

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Türkiye-Kanada arasında yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ortaklık kuruyoruz
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Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kanada Başbakanı Mark Carney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli sonucu, ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemiz oldu. Ticaret hacmimiz 5 milyara, daha sonra 10 milyar dolara çıkacak." derken, Ankara'ya gelen ilk Kanada Başbakanı olan Carney, "Türkiye ile Kanada'nın beraber yapabileceği çok şey var. Kanada'ya bir ortak olarak güvenebilirsiniz." dedi.

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