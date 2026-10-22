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Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

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Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha
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Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
  • Mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Operasyon, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Süleymancılara yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı.

19 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaate yönelik Ankara merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Para nerde siyasail dinciler orda artik be zaman ayikacaksiniz bu tiplejrn birakin qrkaisnda gidilmeyi selam bile vermemeniz lazimken nerde o kafa bu kotu ama beninki iyi modunda afyonlanmis gibi pesinden gidiyorlar

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