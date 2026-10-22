Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama dahaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
- Mahkemeye çıkarılan 24 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
Süleymancılara yönelik son operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u tutuklandı.
19 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaate yönelik Ankara merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiştir" denildi.