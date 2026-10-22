Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin tüm mal varlıklarına tedbir konularak donduruldu.

ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin faaliyet gösterdiği sektörler dikkat çekti. Altınbaş Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre, holdinge bağlı şirketler şu şekilde:

ALTINBAŞ HOLDİNG

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

ALTINBAŞ KUYUMCULUK

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI

ALPET KIBRIS www.alpet.com

CREDİTWEST BANK KIBRIS

CREDİTWEST BANK UKRAYNA

CREDİTWEST FAKTORING

CREDİTWEST INSURANCE

ASSOS www.assosdiamond.com

ONSA İstanbul www.onsa.com.tr

ONSA Rafineri www.onsarafineri.com

TRANSAL DENİZCİLİK

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ KAYIP

Öte yandan fon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu öğrenildi.

İDDİA: SARIGÜL, PARALARI AKLAMAK İÇİN OĞLUNU ALTINBAŞ'IN KIZIYLA EVLENDİRMİŞ

Öte yandan kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Soruşturmada ifade veren bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde elde ettiği usulsüz gelirleri meşrulaştırmak için oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlendirdiğini iddia etti. Altınbaş ailesinin o dönemde Kıbrıs ve Kapalıçarşı'da küçük kuyumcu dükkanlarının bulunduğu, Sarıgül'ün bu sayede paralarını sisteme soktuğunu öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com