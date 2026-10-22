Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü hala teslim olmadı! Bankacılıktan akaryakıta her sektörde şirketi var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belediye başkanlığı döneminde elde ettiği gelirleri meşrulaştırmak için oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlendirdiği iddia edilen Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü Altınbaş ailesinin mal varlıkları, fon soruşturması kapsamında donduruldu. Altınbaş Holding çatısı altında üniversite, kuyumculuk, akaryakıt şirketleri ve çok sayıda banka yer alıyor. Gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş ise her yerde aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül’ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin tüm mal varlıklarına tedbir konularak donduruldu.

ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR

Mustafa Sarıgül'ün eski dünürü olan Altınbaş ailesinin faaliyet gösterdiği sektörler dikkat çekti. Altınbaş Holding'in sitesinde yer alan bilgilere göre, holdinge bağlı şirketler şu şekilde:

  • ALTINBAŞ HOLDİNG 
  • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
  • ALTINBAŞ KUYUMCULUK 
  • ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI 
  • ALPET KIBRIS www.alpet.com 
  • CREDİTWEST BANK KIBRIS
  • CREDİTWEST BANK UKRAYNA 
  • CREDİTWEST FAKTORING
  • CREDİTWEST INSURANCE
  • ASSOS www.assosdiamond.com
  • ONSA İstanbul www.onsa.com.tr
  • ONSA Rafineri www.onsarafineri.com
  • TRANSAL DENİZCİLİK

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ KAYIP

Öte yandan fon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu öğrenildi.

İDDİA: SARIGÜL, PARALARI AKLAMAK İÇİN OĞLUNU ALTINBAŞ'IN KIZIYLA EVLENDİRMİŞ

Öte yandan kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Soruşturmada ifade veren bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde elde ettiği usulsüz gelirleri meşrulaştırmak için oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlendirdiğini iddia etti. Altınbaş ailesinin o dönemde Kıbrıs ve Kapalıçarşı'da küçük kuyumcu dükkanlarının bulunduğu, Sarıgül'ün bu sayede paralarını sisteme soktuğunu öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans
Soner Olgun'un cenazesi sonrasında eski eş ve kızı arasında kriz çıktı

Ünlü ismin cenazesinde büyük kriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi gündem oldu

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

CHP'nin ihraç ettiği Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

CHP'nin ihraç ettiği belediye başkanı yeni adresini duyurdu

ABD’de Green Card için sahte evlilik ağına operasyon: 6 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı

Sahte evliliklerle milyonlar kazandılar!
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi

5 kurşunla vurulan Eşref Saral, nedamet getirdi
Bilal Erdoğan'dan İtalyanca sürprizi! Verona Forumu'ndaki hitabı dikkat çekti

Bilal Erdoğan bu kez İtalyancasıyla dikkat çekti! İşte o anlar
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan 'e-Devlet' açıklaması geldi

Dünya genelinde güvenlik açığı! e-Devlet için açıklama geldi