Trabzonspor-Beşiktaş maçında meşale yakan taraftarlar hakkında adli tahkikat

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzon spor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında meşale yakan ve sahaya atan taraftarlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

''ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR''

İl Emniyet Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "19.10.2026 tarihinde ilimizde oynanan Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasında, meşale yakıp atmak suretiyle bir taraftarın yaralanmasına neden olan şahsın ve meşale yakan diğer şahısların kimlikleri tespit edilmiş olup haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE MÜSAADE YOK

Meşale yakılmasının ardından sahaya atılmasını gösteren videonun da yer aldığı paylaşımda, spor alanlarında şiddet ve düzensizliğe kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.