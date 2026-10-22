İsrail’in saldırılarına 'Meşru müdafaa' demişti: Rus Komedyen Maxim Galkin’in İstanbul gösterisine tepki yağıyor

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Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken, İsrail’in katliamlarını "meşru müdafaa" diyerek savunan ve İsrail’e verdiği açık destekle tanınan Rus komedyen Maxim Galkin’in İstanbul’da sahne alacak olması büyük tepki topladı. 25 Ekim’de yapılması planlanan gösteri öncesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar etkinliğin derhal iptal edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"İSRAİL KAZANACAK" SÖZLERİ VE ORDUYA KATILMA TEKLİFİ YENİDEN GÜNDEMDE

7 Ekim 2023’te başlayan çatışmaların hemen ardından İsrail lehine açıklamalar yapan ve saldırıları "meşru müdafaa" olarak nitelendiren Galkin, "İsrail kazanacak" ifadelerini kullanmış ve İsrail'de yaşamaya devam edeceğini belirtmişti. Tepkilerin odağındaki komedyenin, şartların elvermesi halinde İsrail ordusuna katılarak savaşmaya hazır olduğunu söylediği, bu mümkün olmadığı takdirde ise kan bağışı ve maddi yardımlarla orduya desteğini sürdüreceğini açıkladığı belirtildi.

Maxim Galkin

25 EKİM’DE İSTANBUL KONGRE MERKEZİ ÖNÜNDE PROTESTO ÇAĞRISI

Tepkilerin hedefindeki Maxim Galkin’in, 25 Ekim Pazar günü saat 19.00’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sahne alması planlanıyor. Skandal açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin ardından harekete geçen 7 Ekim Hareketi, 21 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamayla yetkili kurumlara gösterinin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Etkinliğin gerçekleşmesi halinde hareket üyeleri ve vatandaşlar, 25 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi önünde toplanarak tepkilerini dile getireceklerini bildirdi.

ETKİNLİK TAKVİMİNDE HALA YER ALIYOR

Gazze’deki insani kriz ve soykırım iddiaları uluslararası kamuoyunun gündemindeki sıcaklığını korurken, Galkin’in Türkiye’de sahneye çıkacak olması tartışmaları büyütüyor. 22 Ekim itibarıyla sanatçının resmî etkinlik takviminde İstanbul gösterisinin yer almaya devam ettiği görülürken, organizatörlerden veya yetkili makamlardan iptal kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.