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Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti

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Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Haber Videosunu İzle
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
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Rahatsızlanan kızını özel hastaneye götüren anne, gelen faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Anne, "Bileği çıktı zannettik. Acile gittik, 1750 TL acil ücreti ayrı ödedik. Röntgen için 6800 TL ödedik ya! Röntgenin fiyatı normal mi ya! Bunu kabul etmiyorum ya" sözleriyle isyan etti.

Bileğinin çıktığından şüphelendiği kızını özel bir hastanenin acil servisine götüren bir anne, işlemlerin ardından gelen faturayı görünce büyük şok yaşadı. Acil servis muayenesi için 1.750 TL ödeyen anneye, sadece bir röntgen çekimi için de 6.800 TL fatura kesildi.

"BUNU KABUL ETMİYORUM"

Ödediği yüksek tutara sert tepki gösteren anne, "Röntgenin fiyatı normal mi, bunu kabul etmiyorum" sözleriyle isyan etti. Yaşanan bu olay, özel hastanelerin acil servis ve tetkik ücretlerinde uyguladığı yüksek fiyat politikalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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