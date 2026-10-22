Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahkemeye sevk edilen kardeşlerden Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay’ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 22 Temmuz’da adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı.

Aramada, özel bir düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Bulunan maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan iki kardeş, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada Ezel Akay ile Eren Kazım Akay’dan kan ve saç örnekleri alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Test sonuçlarında her iki kardeşin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı