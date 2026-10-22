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Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik

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Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik Haber Videosunu İzle
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
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Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saat içerisinde 4 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi ve 2 havalimanın hedef alındığı belirtilen açıklamada, daha büyük saldırılara yönelik tehditte bulunuldu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Husiler'den yapılan açıklamaya göre; son 48 saatte kritik noktalar hedef alındı.

"SALDIRILARIN HEPSİ İSABET BULDU"

Husiler; Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ve Abha Uluslararası Havaalanı'na saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarının hepsinin isabet bulduğunu belirtildi. Husiler, ayrıca "Suud operasyonları devam etmesi durumunda daha büyük saldırılar gerçekleştireceğiz" diyerek bölgeyi tehdit etti.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Huri ler neden abd üstlerine saldırı yapmıyor artık?

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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

zamanında herkes husiler için işte gerçek kahraman bunlar gerçek müslüman bunlar diyordu. şimdi herkes dışlıyor ve saldırıyor ilginç

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