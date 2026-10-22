Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik

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Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Husiler'den yapılan açıklamaya göre; son 48 saatte kritik noktalar hedef alındı.

"SALDIRILARIN HEPSİ İSABET BULDU"

Husiler; Riyad'daki Savunma Bakanlığı, Yanbu'daki Aramco tesisi, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ve Abha Uluslararası Havaalanı'na saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarının hepsinin isabet bulduğunu belirtildi. Husiler, ayrıca "Suud operasyonları devam etmesi durumunda daha büyük saldırılar gerçekleştireceğiz" diyerek bölgeyi tehdit etti.

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